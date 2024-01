Schlein pronta a sfida con Meloni | “Ribattiamo colpo su colpo”

- Melonia un confronto tv con. Elly ne aveva parlato qualche settimana fa ma secondo me ora se ne pente. E si trova nei guai. Perché L'ho spiegato più volte: non è, non ha la ...In Europa èall'accordo con i popolari per la nuova Commissione eppure non è "disposta a ... il fact checking sulla conferenza stampa di Meloni Stefano Iannaccone La sfida perPer il ...A stretto giro di domanda spinosa ne arriva un'altra, stavolta riguarda l'inchiesta Anas che ha portato agli arresti domiciliari Tommaso Verdini, il figlio di Denis nonché fratello di Francesca, ...Giorgia Meloni valuta ancora la candidatura alle Europee (e propende per il sì) ma intanto lancia la 'sfida' alla segretaria del Pd Elly Schlein, con cui è pronta al… Leggi ...