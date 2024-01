Sbarco anticipato ad oggi | calza della Befana per i più piccoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ statoal pomeriggio di, intorno alle 17, l’approdoOpen Arms al Molo Manfredi del Porto di Salerno. La Ong spagnola ha salvato 60 persone, di diversa provenienza geografica: 24 Mali, 6 egiziani, 2 Camerun, 6 Burkina Faso, 2 Ghana, 3 Gambia, 2 Togo, 1 Senegal, 8 Costa d’avorio, 5 Guinea. 18 sono i minori, sei hanno meno di 14 anni. Tra loro anche una ragazza di 17 anni, e madre anche di un bimbo di 17 mesi. In mattinata, alle nove, si è tenuto un comitato straordinario per la sicurezza e l’ordine pubblico in Prefettura che ha definito gli ultimi dettagli operativi. Come ha dichiarato al termineriunione il vicario Fico una parte dei minori sarà trasferita al Car di Brindisi che ha offerto la sua disponibilità, mentre i piùresteranno a ...