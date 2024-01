Sassuolo-Fiorentina | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Per gli emiliani i tre punti sarebbero vitali per non farsi ... (sport.periodicodaily)

Senza gli infortunati Nico Gonzalez e Riccardo Sottil e senza Christian Kouamé convocato dalla sua nazionale per la Coppa d'Africa la Fiorentina è in ... (247.libero)

... Bologna - Genoa Sabato 6 gennaio 2024 ore 13.30: Inter - Verona ore 15: Frosinone - Monza ore 18: Lecce - Cagliari ore 20.45:Domenica 7 gennaio 2024 ore 12.30: Empoli -...... Luca Farina e Stefan Schwoch ore 18 Lecce - Cagliari su Dazn Telecronaca: Alessandro Iori ed Emanuele Giaccherini ore 20.45su Dazn Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Manuel ...La Serie A torna in campo per la 19ª giornata di campionato, l'ultima nel girone d'andata e la prima nell'anno solare 2024. Si parte venerdì 5 gennaio con l'anticipo delle 20.45 tra Bologna-Genoa.