Sassuolo-Fiorentina | dove vedere la partita?

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il weekend è pronto a regalare spettacolo e, se si parla di Serie A, ci si sofferma anche su, mala? Scopriamolo insieme, passo dopo passo, grazie a questo articolo I diritti tv sono sempre più importanti nel mondo del calcio di oggi e, mai come questa stagione, fanno parte della quotidianità di ogni campionato, come quello italiano. Questa scorporazione ha però un effetto negativo sui tifosi e sugli utenti, poiché ci si ritrova costretti a cercare le programmazioni giornata dopo giornata. Le due piattaforme che si “contendono” le partite di Serie A sono Sky e DAZN, dividendosi in maniera non equa il servizio: tre le partite per la prima piattaforma, la totalità dell’offerta per la seconda. Per questo motivo l’articolo in questione ha lo scopo di analizzare ...