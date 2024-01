Sassuolo | Dionisi | «Fisico e tecnica non bastano È il momento di dimostrare la nostra forza mentale»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 gennaio 2024), allenatore del, deve far fronte alla situazione drammatica in cui versa la sua squadra, che in classifica è a soli due punti dalla zona retrocessione. Ilquest’anno ha collezionato ben dieci sconfitte a fronte delle quattro vittorie e dei quattro pareggi. Oggiha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con la Fiorentina e tra i tanti argomenti affrontati, si è parlato soprattutto di quanto possa essere difficile dal punto di vistaaffronta questa situazione. Qual è l’umore nello spogliatoio? «L’umore di una squadra che si allena per vincere ma non riesce da alcune partite a farlo. Siamo arrabbiati ma non dobbiamo essere abbattuti. Le qualità tecniche e fisiche nonin uno sport come il calcio, servono quelle mentali. Questo ...