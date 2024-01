Sassuolo | Dionisi | «Fiorentina? L’unico ostacolo siamo noi»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Le parole di Alessio, tecnico del, in vista della sfida di Serie A contro la. I dettagli Alessioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di. PAROLE – «di domaninoi. Laè quarta in classifica, ha due squadre, avrà qualche assenza ma una squadra costruita per giocare su due fronti e lo sta dimostrando con grandi meriti e grandi successi. Dobbiamo liberare la testa dalle negatività, dalle influenze esterne, posmettere in difficoltà la, dobbiamo essere lucidi mentalmente. Non è cosa scontata perché non è un momento di risultati positivi ma lavoriamo per andare oltre. Non ...