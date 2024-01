Santagata | Letta | ' compagno di tante avventure | spirito libero | amico vero'

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma, 5 gen (Adnkronos) - "Piango affranto la scomparsa di Giulio #dipolitiche dai fantastici tempi dell'Ulivo in poi,e creativo.. Addio Giulio". Lo scrive su Twitter Enrico

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GEN - È morto a 74 anni a Modena Giulio Santagata, ex parlamentare, ministro e tra i fondatori dell'Ulivo, amico di Romano Prodi. Economista, nativo di Zocca, nel 2001 venne elett ...Lutto nel mondo della politica: è morto a 74 anni a Modena Giulio Santagata, ex parlamentare, ministro e tra i fondatori dell’Ulivo, amico di Romano Prodi. Santagata è nato in provincia di Modena, a Z ...