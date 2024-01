Sanremo 2024 | Malgioglio | “Tifo Angelina Mango | la vedo già all’Eurovision Amadeus? Un genio”

... lontano", "Vedrai, vedrai" e "Ciao, amore ciao") prima di introdurre le controverse vicende relative alla sua tragica morte, avvenuta durante il Festival didel 1967. Ampliando il campo d'..."Stiamo vedendo che l'Italia, purtroppo, sta diventando una vittima delle manipolazioni del Cremlino, poiché la quantità di eventi pianificati per il prossimo futuro è impressionante: Modena, Lucca, ..."La Vita in Diretta" chiude in bellezza la settimana dedicata ai festeggiamenti per i 70 anni dalla nascita della televisione italiana, avvenuta proprio il 3 gennaio 1954. In questi ...(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Sfera Ebbasta con X2VR mantiene stabilmente il primo posto nella classifica degli album più venduti della settimana, ...