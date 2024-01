Sanremo 2024 | Malgioglio | “Tifo Angelina Mango | la vedo già all’Eurovision Amadeus? Un genio”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Ci tengo a dire subito una cosa: faccio ilper. L’ho seguita dall’inizio e ho potuto constatare le doti vocali di questa ragazza. Passa da un genere all’altro con disinvoltura, va anche sull’impegnato ed è bravissima, credo che ci regalerà emozioni notevoli. Lagià sul palco dell’Eurovision, sarebbe pazzesco. E io sbaglio di rado”. Non ha dubbi Cristianoche, intervistato dall’Adnkronos, fa un’analisi del cast scelto daper l’edizionedel Festival di. “Quando ho letto i nomi del cast, ho pensato cheè davvero un– dice– Lo spazio che dà ai giovani è unico, lo abbiamo visto con i Maneskin: dopo ...

Sarà tra i super ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 Gigi D'Agostino, che torna sulle scene dopo 2 anni di assenza a causa di una malattia.