Sanremo 2024 | Malgioglio | “Tifo Angelina Mango | la vedo già all’Eurovision Amadeus? Un genio”

Non ha dubbi Cristiano Malgioglio che, intervistato dall'Adnkronos, fa un'analisi del cast scelto da Amadeus per l'edizionedel Festival di. " Quando ho letto i nomi del cast, ho ...... il colosso americano avrebbe deciso di interrompere sul nascere una campagna pubblicitaria che sarebbe dovuta partire nel periodo del Festival di. Niente da fare, quindi per Ferragni, ...Accantonata la storia con Debora Oggioni, Lazza ha una nuova fidanzata: si tratta di Greta Orsingher, che è stata anche con Fedez. Ecco chi è e cosa fa.Cristiano Malgioglio non ha dubbi e valuta il cast scelto da Amadeus per l'edizione 2024 del Festival di Sanremo. "Leggendo i nomi del cast, ho pensato che Amadeus sia veramente ...