Sanremo 2024 | di cosa parlano i brani in gara? Gli spoiler degli artisti

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Prima i big, poi i giovani, infine i titoli e pure gli autori. Ma glidi questoci spiegano i(senza troppi). Eccohanno rivelato sulle canzoni.e i: alcune anticipazioni Ghali – “Casa mia”“È un viaggione, è come un brano scritto a quattro mani con un extraterrestre amico. Insieme guardiamo il Pianeta Terra dall’alto e ci sono diverse cose che io non riesco a spiegargli, non riesco a spiegargli perché purtroppo accadono”. Alessandra Amoroso – “Fino a qui”“La mia canzone è una ballata che parla di consapevolezza. Questa è la prima volta in, sono molto emozionata e confusa (sorride, ndr), non vedo l’ora di essere sul palco”. Gazzelle – “Tutto ...

L'incidenza di Covid in Italia dal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio "è pari a 66 casi per 100.000 abitanti, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (70 casi per 100.000 abitanti dal 21 al ...Gli sponsor che lasciano Ferragni Scrive La Repubblica che il nuovo spot era stato programmato anche per sfruttare l'onda del Festival dima le ultime polemiche che hanno travolto l'...Nuova grana per Chiara Ferragni: dopo il caso Balocco, infatti, la Coca Cola avrebbe sospeso la realizzazione di uno spot pubblicitario che vedeva protagonista l'influencer. Lo rivela La Repubblica, ...