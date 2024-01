Sanitari 118 aggrediti in un campo nomadi | sassate e sprangate sull' ambulanza

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Una nuova, brutale aggressione contro il personaleo si è verificata nella serata di ieri, giovedì 4 gennaio. Vittime questa volta due operatori dell'di cui un residente deldi via Candoni (a Roma) aveva richiesto l'intervento intorno alle 19: oggetto dell'emergenza...

Soccorso daidel, il titolare del negozio è stato trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico Sant'Orsola Malpighi, dove è stato medicato alla testa. Intervenuti anche i Carabinieri ......incessante impegno a tutela degli operatori, in questo senso farò di tutto perché questi episodi non avvengano più", ha concluso Rocca. "A nome di tutta la direzione strategica di Ares...CASTELLI ROMANI/LITORALE (attualità) - Varie le reazioni sul territorio ilmamilio.it Blocco delle ambulanze davanti ai pronto soccorso di Roma e provincia e anche ai Castelli Romani e Litorale: un ...Andrea Mina, 43 anni, medico, anestesista rianimatore, è il nuovo direttore della Sc emergenza sanitaria territoriale 118 Alessandria. Lo comunica, con una nota, l'Azienda sanitaria Zero Piemonte. Ha ...