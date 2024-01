Samardzic | accordo totale col calciatore | si attende ok dell’Udinese

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’annuncio dial Napoli potrebbe arrivare a brevissimo Il Napoli è sempre più nel futuro prossimo di Lazar. Il talento serbo e il suo entourage hanno trovato unper quanto riguarda durata del contratto ed ingaggio. Si parla di un quinquennale a 2,5 milioni netti a stagione, superati anche i problemi legati ai diritti di immagine. Ancora da definire gli ultimi dettagli con l’Udinese. Sono in ballo circa 2 milioni di euro tra domanda e offerta. C’è in ogni caso ottimismo anche perchè le due società hanno ottimi rapporti. Insomma dopo l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Mazzocchi, arrivato in giornata, potrebbe arrivare anche quello del centrocampista dei friulani. Aggiornamenti sull’affare arrivano anche dall’edizione on line di Repubblica A confermare l’andamento positivo della trattativa per ...