Salvini e Francesca Verdini sono stufi e promettono querele sul caso appalti Anas

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) È determinato, pronto ad intraprendere azioni legali per difendere la sua reputazione e quella della sua compagna. Matteonon ci sta più a farsi tirare impropriamente per la giacchetta dalla sinistra, sempre pronta a guardare la pagliuzza nell'occhio dell'avversario e mai la trave che è nel suo. E così da alcuni giorni i partiti di opposizione, in particolare il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, chiedono come un martello pneumatico che il ministro dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo, riferisca in parlamento a proposito del cosiddetto "". In estrema sintesi, parliamo di un'indagine della procura di Roma su presunte irregolarità nelle commesse, in cui sarebbero implicati Tommaso, Denis(ex parlamentare ...