Salute e design grazie alla luce LED che elimina virus e batteri | Biovitae e Light On Your Side al CES di Las Vegas

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) - Testo: Roma, 5 gennaio 2024 – Si chiama Charlie&Greta, la cuccia smart per animali autosanificante e antiodore che,all'integrazione con, contribuisce a creare ambienti in cui animali domestici e persone possono convivere con un basso rischio di infezioni virali eche.Onrealizza prodotti sanificanti e smart che utilizzano, una speciale tecnologia LED microbicida efficace sue funghi. Charlie&Greta sarà presente al padiglione italiano del CES di Las, il più grande e importante evento tech al mondo, in programma dal 9 al 12 gennaio 2024, nell'ambito della missione guidata dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e ...