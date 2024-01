Salute e design grazie alla luce LED che elimina virus e batteri | Biovitae e Light On Your Side al CES di Las Vegas

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma, 5 gennaio 2024 – Si chiama Charlie&Greta, la cuccia smart per animali autosanificante e antiodore che,all’integrazione con, contribuisce a creare ambienti in cui animali domestici e persone possono convivere con un basso rischio di infezioni virali eche.Onrealizza prodotti sanificanti e smart che utilizzano, una

Ma il dispositivo a ultrasuoni creato da Dadeviren e dal suo team " che ha una nido d'ape ... iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: le ultime su tecnologia, gadget, ambiente,...Questo successo è attribuito a un mix perfetto di prezzi accessibili,accattivante e un ... Inoltre, nuove funzionalità per il fitness e la, come il monitoraggio della pressione sanguigna ...(Adnkronos) - Roma, 5 gennaio 2024 – Si chiama Charlie&Greta, la cuccia smart per animali autosanificante e antiodore che, grazie all’integrazione con Biovitae, contribuisce a creare ambienti in cui a ...Organizzazione dei processi, patient journey, tutela dei dati: sono sostanziosi gli obiettivi 2024 della Sanità digitale, dopo le basi poste nel 2023 con la messa a terra degli investimenti del PNRR ...