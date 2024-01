Salernitana vs Juventus | probabili formazioni e dove vederla

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Dopo la Coppa Italia, le due squadre si ritrovano nuovamente di fronte con i granata che hanno bisogno di punti per sperare ancora nella salvezza, mentre i bianconeri devono tenere il passo della capolista Inter.vssi giocherà domenica 7 gennaio 2024 alle ore 18 presso lo stadio ArechiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sembravano spacciati i granata, visto l’ultimo posto che occupano in classifica, ma gli ultimi due risultati, ovvero il pareggio casalingo contro il Milan e la vittoria esterna di Verona, ha riacceso le speranze di salvezza. Il match contro i bianconeri è a dir poco proibitivo, visto anche i sei gol subiti in Coppa Italia proprio dai prossimi avversari, ma la squadra di ...

...gennaio 1997) Milan -1 - 6 in Serie A (6 aprile 1997) Pescara -1 - 6 in Serie A (10 novembre 2012)- Verona 6 - 1 in Coppa Italia (15 gennaio 2015)...Yildiz come Del Piero Il gol diricorda Roby Baggio a Italia '90 Kenan Yildiz è il nuovo idolo entrato nel cuore dei tifosi della. L'ultimo gol, una magia, contro lain Coppa Italia (6 - 1 ...I bianconeri travolgono la Salernitana in Coppa Italia con un'incredibile goleada. Un risultato così non si registrava da diversi anni ...Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra il film di Paola Cortellesi su Rai1 e la partita tra Juventus e Salernitana trasmessa da Canale 5 ...