Saldi invernali in tutta Italia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dopo l'anticipo della Valle d'Aosta, hanno preso il via oggi i saldi in tutte le regioni italiane: da qui a domenica 7 gennaio saranno circa 12 milioni gli italiani che acquisteranno un prodotto moda a prezzo scontato – nei negozi e sulla rete – per una spesa complessiva di circa 1,8 miliardi di euro. A stimarlo è Confesercenti.

Felice: " Speriamo si mantenga il trend attuale, ma aspettiamo stasera per saperne di più e fare un bilancio della prima giornata". A poche ore dell'avvio dei saldi, monitorando la situazione di un campione rappresentativo dei suoi iscritti, Confimprese Sicilia ha elaborato la prima stima, ed una proiezione sul risultato finale della giornata. LE SVENDITE. Folla nei principali ipermercati della provincia per il primo giorno di saldi in Lombardia. Pochi hanno scelto di fare shopping per le vie della città, ma siamo solo all'inizio. Abbiamo fatto un giro tra centro e periferia. I commercianti confidano nell'arrivo del freddo per vendere, almeno a saldo, i capi più pesanti finora rimasti sugli scaffali ...