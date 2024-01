Saldi invernali al via | ma occhio alle truffe | ecco tutti i consigli utili per evitare brutte sorprese

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Con l’inizio del nuovo anno è arrivato uno dei momenti più attesi da tantissime famiglie italiane, quello dei. Con i grandi magazzini pronti a esporre prodotti in offerta, disponibili anche negli store online di tanti negozi. Secondo le stime, nei prossimi giorni il volume d’affari complessivo arriverà a toccare quota 15,8 milioni di euro, con le famiglie che spenderanno in media 137 euro a testa. Attenzione, però,, sempre dietro l’angolo. Qualcuno potrebbe approfittarsi dei clienti a caccia di buone occasione, come riportato da Confcommercio- Federazione Moda. Meglio allora prendere tutte le precauzioni necessarie adMatteo Mariotti in lacrime contro Selvaggia Lucarelli: “Sei molto più pericolosa di uno ...

Felice: " Speriamo si mantenga il trend attuale, ma aspettiamo stasera per saperne di più e fare un bilancio della prima giornata". A poche ore dell'avvio dei, monitorando la situazione di un campione rappresentativo dei suoi iscritti, Confimprese Sicilia ha elaborato la prima stima, ed una proiezione sul risultato finale della giornata. Il ...Dopo l'anticipo della Valle d'Aosta, al via oggi in tutte le regioni italiane Dopo l'anticipo della Valle d'Aosta, hanno preso il via oggi iin tutte le regioni italiane: da qui a domenica 7 gennaio saranno circa 12 milioni gli italiani che acquisteranno un prodotto moda a prezzo scontato - nei negozi e sulla rete - per una ...Venerdì, 5 gennaio 2024 Home > aiTv > Al via i saldi invernali in tutta Italia, è subito caccia all'offerta Roma, 5 gen. (askanews) - Saldi al via oggi in tutta Italia, dopo l'anticipo della Valle d'A ...Iniziano oggi anche in Umbria i saldi invernali. Secondo le stime di Confcommercio si spenderanno circa 135 euro a testa ...