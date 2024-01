Saldi invernali al via | i 20 capi bellissimi da non farsi scappare

Dicembre è terminato da pochi giorni sono molte le persone in attesa dei Saldi invernali . Ecco il calendario ufficiale Regione per Regione . I Saldi ... (informazioneoggi)

Tutto pronto anche a Piacenza per l'inizio deiche inizano venerdì 5 gennaio e dureranno fino al 4 marzo. Secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio regionale ogni persona spenderà circa 137 euro per effettuare acquisti a ...Oltre la metà (52%) di coloro che faranno acquisti in occasione dei prossimisi recherà presso i negozi di fiducia - aggiunge Manenti - . Segue il canale online con il 40% delle ...I più passeggiano distrattamente per la via, naso incollato allo smartphone, ormai anche a un’età dove non ti aspetteresti di vedere un simile comportamento. Ma scorrendo accanto alle vetrine dove cam ...Da oggi iniziano le vendite invernali scontate nonostante i commercianti avessero chiesto di posticiparle a causa delle clima e delle temperature.