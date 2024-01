Saldi al via | il calendario degli sconti regione per regione | in Sicilia e Calabria dal 5 gennaio

(Di venerdì 5 gennaio 2024)invernali 2024 ai nastri di partenza. A fare da apripista, mercoledì 3, sarà la Valle d’Aosta. Mentre in tutte le altre regioni le vendite a prezzi scontate inizieranno venerdì 5. Ecco di seguito ildiffuso da Confcommercio. REGIONI PERIODO ABRUZZO 5per 60 giorni BASILICATA 5per 60 giorni- 6 marzo CAMPANIA 5per 60...

saldi invernali al via. Tra oggi - in Valle d`Aosta - e venerdì 5 gennaio nel resto d`Italia, iniziano le vendite di fine stagione invernali 2024, ... (ilfogliettone)

(Adnkronos) – Saldi invernali al via. Tra oggi in Valle d’Aosta e venerdì 5 gennaio nel resto d’Italia, iniziano le vendite di fine stagione ... ()

Saldi invernali 2024 ai nastri di partenza. A fare da apripista, mercoledì 3 gennaio , sarà la Valle d’Aosta. Mentre in tutte le altre regioni le ... (feedpress.me)

Siamo ai nastri di partenza. domani , venerdì 5 Gennaio, prenderà ufficialmente il via la stagione dei saldi invernali . A Salerno , infatti, è pronta ... (zon)

saldi invernali al via. Tra oggi - in Valle d`Aosta - e venerdì 5 gennaio nel resto d`Italia, iniziano le vendite di fine stagione invernali 2024, ... (ilfogliettone)

... incontrerà i bambini e darà ilalla distribuzione delle calze piene di dolcetti. Le calze ...e le canzoni dei cartoni animati più amati mentre i negozi resteranno aperti per lo shopping dei...... come una vera e propria onda d'urto, su tutti […] Navigazione articoli Genova, Sabato le Befane con i trampoli al Luna Park per regalare caramelle ai più piccoli Aloggi iin ...Traverso: rinnovo l’invito all’acquisto nei negozi sotto casa. Sirolla: periodo favorevole ma è sleale anticipare gli sconti ...Iniziano oggi gli sconti invernali. I dati Confcommercio, previsione di spesa soprattutto nell’abbigliamento I saldi invernali inizieranno ufficialmente oggi, con una previsione di spesa, soprattutto ...