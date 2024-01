Saldi al via | gli italiani investiranno un budget di 267 euro E acquisteranno soprattutto scarpe e maglioni

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Da qui a domenica 7 gennaio saranno circa 12 milioni glicheun prodotto moda a prezzo scontato – nei negozi e sulla rete – per una spesa complessiva di circa 1,8 miliardi disecondo la stima di Confesercenti, sulla base di un sondaggio condotto con Ipsos sui consumatori, integrato da una survey condotta sulle pmi di Fismo, l’associazione dei negozi di moda Confesercenti. Complessivamente, quattrosu dieci hanno già pianificato di comprare in saldo, con unmedio previsto di 267, e c’è un ulteriore 56% che acquisterà in caso di offerta interessante e che quindi non ha ancora preventivato una spesa. Una quota in crescita rispetto agli scorsi anni, segnale di una maggiore attenzione da parte delle famiglie, che quest’anno si orienteranno ...

Da oggi, 5 gennaio,aiinvernali in tutta Italia, Lombardia compresa. E ci sarà tempo fino al 4 marzo per gli acquisti scontati. Corsa agli affari anche in città. Nonostante la pioggia, comaschi e turisti non ...Dopo l'anticipo della Valle d'Aosta,aiinvernali in tutte le regioni italiane. Tra oggi e domenica 7 gennaio saranno circa 12 milioni gli italiani che acquisteranno un prodotto moda a prezzo scontato " nei negozi e sulla rete "...Da oggi, 5 gennaio, via ai saldi invernali in tutta Italia, Lombardia compresa. E ci sarà tempo fino al 4 marzo per gli acquisti scontati. Corsa agli affari anche in città. Nonostante la pioggia, ...Gli eventi del weekend dell'Epifania a Genova e provincia. Ecco cosa fare e dove andare sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024, con tante Befane in città ...