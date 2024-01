Saldi 2024 | come non farsi fregare

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – Prima il Black Friday, poi il Natale ed infine la caccia alle occasioni deidi gennaio. Possiamo dire che dalla fine di novembre l’intero mondo del marketing ci sta letteralmente bombardando per invitarci agli acquisti compulsivi. Lo afferma Consumerismo no profit, che fornisce oggi una guida utile ai consumatori sunon ‘’ ed esercitare i propri diritti. La stagione deipartirà in tutta Italia il prossimo 5 gennaio (fanno eccezione Sicilia e Valle d’Aosta dove gli sconti sono iniziati a partire dal 3 gennaio) e si protrarrà fino a marzo. E’ stato stimato che in media, ogni italiano, spenderà circa 200 euro in abbigliamento, scarpe e accessori moda. I capi in saldo devono essere stagionali, quindi si a cappotti, stivali, maglieria della collezione ...

'Credo proprio che per questici saranno occasioni interessanti. Come dicevo prima il freddo è arrivato molto tardi e dunque il tempo per vendere è stato temporalmente limitato. Quindi chi ......i numeri stimati dall'ufficio studi di Confcommercio per l'isola in vista del periodo deiche ... dati che lasciano preludere al meglio in vista dell'inizio del, soprattutto nelle grandi ...I saldi iniziano il 5 gennaio (ma in molti negozi e siti sono già cominciati) e dureranno circa sessanta giorni. Ecco cosa conviene acquistare e cosa ...Domani partiranno i saldi invernali in tutta Italia, compresa l’Emilia Romagna. Le associazioni di categoria e i rappresentanti dei consumatori analizzano la situazione riguardante le regole, i rischi ...