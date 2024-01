Ryanair abbassa i prezzi dei voli | la mossa dopo la decisione di Booking di escluderla dal portale di prenotazioni

ROMA " Pensavamo fosse amore e invece era un calesse. E' finito da tempo l'amore tra le agenzie di biglietti aerei in vendita online e. E a guadagnarci sono " per una volta " i viaggiatori che hanno visto diminuire i costi dei biglietti. Andiamo con ordine. Ricordate i pacchetti da sogno che permettevano ai turisti di ...ROMA " Pensavamo fosse amore e invece era un calesse. E' finito da tempo l'amore tra le agenzie di biglietti aerei in vendita online e. E a guadagnarci sono " per una volta " i viaggiatori che hanno visto diminuire i costi dei biglietti. Andiamo con ordine. Ricordate i pacchetti da sogno che permettevano ai turisti di ...Il numero di passeggeri trasportati raggiunge la cifra di 12,54 milioni rispetto agli 11,52 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente Forte aumento del traffico aereo a dicembre per Ryanair, c ...Il numero di passeggeri trasportati raggiunge la cifra di 12,54 milioni rispetto agli 11,52 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente Forte aumento del traffico aereo a dicembre per Ryanair, c ...