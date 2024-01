Russia | dieci i candidati che sfideranno Putin alle presidenziali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il Comitato elettorale centrale russo ha registrato stamane in qualità di candidatorusse di marzo Vladislav Davankov, presentato dal partito di ispirazione liberale Nuova Gente: nuova conferma di un quadro elettorale affollato per una gara ad esito scontato, eppure importante per le sorti del regimeiano e della stessa Federazione russa. Ad oggi, per la presidenza fino al 2030 sono in corsa 11e 10 non hanno alcuna chance di insidiare la decisione di Vladimirdi correre per un quinto mandato non consecutivo al Cremlino. Quadro elettorale affollato inper una gara ad esito scontato. Sarà semprea vincere ledi marzo Tre gli indipendenti, compreso, e otto i ...