Rumors | il generale russo Gerasimov morto in un attacco ucraino in Crimea Kiev scettica

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il capo di Stato maggiore e vice ministro della DifesaValeryucciso in uno degli attacchi delle forze ucraine che ieri inhanno colpito una postazione di comando delle forze ...

Il capo di Stato maggiore e vice ministro della Difesa russo Valery Gerasimov ucciso in uno degli attacchi delle forze ucraine che ieri in Crimea hanno colpito una postazione di comando delle forze ......della magistratura contabile ha disposto l'invio immediato degli atti al Procuratore•... Britney Spears stronca ie fa sapere che non tornerà alla musica: 'Ora faccio la ...Le voci di utenti dei social, che si chiedono dove sia Gersasimov dopo l'attacco di ieri, sono state rilanciate dal sito del settimanale americano Newsweek e dall'agenzia ucraina Unian, usando entramb ...La verità dietro al forfait di Capodanno della cantante Elodie potrebbe essere diversa da quella presentata sui social inizialmente ...