Roma | truffa del Reddito di Cittadinanza da 240 mila euro | in manette 38 persone

...dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diPiazza Dante grazie ad accertamenti svolti presso anagrafe, Banca Dati Motorizzazione Civile e INPS. L'accusa per tutti è quella di...Qui invece la mappa degli autovelox a. Per questa settimana non sono previste postazioni di ... elenco aggiornato dei sitiLo riscoprimmo triste e sovrappeso, alla sua presentazione sbagliò curva e andò ad applaudire i tifosi ospiti, dopo tre partite sparì perché così in campo proprio non poteva starci (oggi pare sia ...Proseguono gli accertamenti dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma mirati alla verifica del possesso dei requisiti utili alla concessione del “Reddito di Cittadinanza” e del “Reddito di Emerg ...