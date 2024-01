Roma | tifosi infuriati | Taylor è tra i migliori cinque arbitri al mondo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Come ogni anno, la Iffhs ha pubblicato la lista deial. Per il 2023 primeggia Marciniak che ha ottenuto un punteggio complessivo di 175 punti. C'è gloria anche per l'Italia, ...

La Roma torna ad allenarsi oggi pomeriggio a Trigoria con lo spirito di chi è uscito deluso dall'ultima partita dell'anno non per la prestazione, ma ... (247.libero)

Non sono mancate le polemiche per il posizionamento di Taylor , il quale ha arbitrato la finale di Europa League tra Siviglia e, facendo nascere numerose polemiche sulla sponda ...Si parte martedì 9 gennaio (ore 21) con la sfida tra Fiorentina e Bologna , mentre il giorno successivo doppio appuntamento, prima con il derby tra Lazio e(18) e poi a seguire con Milan - ...Destinato a lasciare la Juventus in prestito fino a fine stagione, Dean Huijsen starebbe temporeggiando sulla soluzione Frosinone: come riportato da "Calciomercato.it", il giocatore ..."Napoli, mossa ADL: ha capito che ha bisogno di un ds, chiamato Petrachi" scrive oggi Tuttosport. Il mercato di gennaio è appena cominciato, il Napoli sta facendo fatica ...