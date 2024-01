Roma | suora trova cadavere di un clochard davanti a un’abbazia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 gennaio 2024)to undentro l’Abbazia delle Tre Fontane da una. Sembra si tratti di un uomo senza fissa dimora. Un uomo senza vita scandisce la giornata del 5 gennaio per unache rinviene ildentro l’Abbazia Tre Fontane a. La struttura, in via delle Acque Salvie, è sempre stata un riferimento per la cristianità. Ora deve fare i conti con il mistero. A pochi passi dalla Laurentina – in zona del Tintoretto – dev’essere accaduto l’impensabile.di un senza tetto all’Abbazia Tre Fontane: unaal centro del rimento L’uomo, dalle ricostruzioni del 118 con la collaborazione della Polizia di Stato e gli uomini del Distretto di Tor Carbone, sembrerebbe essere stato un 72enne ...