Roma | picchiata e violentata da un 29enne il giorno di Natale | «Vediamoci | ti voglio regalare un panettone»

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Unè stato arrestato per aver picchiato e violentato una sua coetanea ail 25 dicembre scorso. «, tiun», ha detto il giovane – conosciuto lo scorso giugno in una discoteca a Ponte Milvio – per convincerla ad incontrarlo. Ma quando la ragazza si è presentata all’appuntamento, ill’ha trascinata per i capelli e fatta salire a forza sull’auto, scrive Repubblica, colpendola con pugni e schiaffi al punto da riportare una prognosi medica di 20 giorni. Poi il viaggio verso casa del giovane, dove quest’ultimo vive con i genitori. Lì, l’hae, infine, minacciata di morte. «Mi ha intimato di fare silenzio, minacciandomi di ammazzarmi di botte, se i suoi genitori mi avessero sentita gridare e mi ha ...

Un 29enne è stato arrestato per aver picchiato e violentato una sua coetanea ail 25 dicembre scorso. "Vediamoci, ti voglio regalare un panettone", ha detto il giovane - conosciuto lo scorso giugno in una discoteca a Ponte Milvio - per convincerla ad incontrarlo. Ma quando ...