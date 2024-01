Roma perché si chiama così? La curiosità sul nome della Capitale

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Chissà quanti di voi si saranno chiestisiproprio? In realtà, non esiste una spiegazione certa: le origini delcittà eterna sono avvolte nel mistero e si perdono tra miti e leggende.si: le ipotesi più accreditate Tra le vari ipotesi sulsiproprio, ve ne sono alcune che vengono ritenute più plausibili. La prima fa riferimento a quanto riteneva Servio, vissuto tra il IV e il V secolo dopo Cristo: secondo lui,derivava da Rumon o Rumen, che era l’antico appellativo con cui veniva indicato il fiume Tevere. Stando a questa ipotesi, dunque, ...

Proprio come nel mondo della moda, per ogni ... (amica)

La Moviola di Roma - Cremonese , match degli ottavi di Coppa Italia vinto 2 - 1 in rimonta dai giallorossi ... (247.libero)

Qui deve venire chi è motivatoi giovani a Frosinone stanno crescendo e devono avere la ... promesso sposo al club laziale, ha scelto lacreando non pochi imbarazzi. Tornando alla partita ......non è una risorsa scarsa e che quindi non è necessario introdurre gare di evidenza pubblica... ha scorto nelle conclusioni del tavolo tecnico istituito atutte le contraddizioni insite nell'...