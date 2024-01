Roma | operatori di un’ambulanza presi a bastonate in un campo nomadi

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 5 gennaio 2024), 5 gennaio 2024 – Assalito mentre era intervenuto per una chiamata d’emergenza: vittima dell’aggressione è stato l’equipaggio diieri sera neldi via Candoni, a, i cuisanitari sono statidopo il rapido intervento a seguito di una chiamata. Per fortuna hanno fatto in tempo a chiudersi all’interno del mezzo. L‘ambulanza, però, è stata vandalizzata e i vetri sono andati in frantumi a seguito delle violente mazzate. Alcune schegge hanno ferito agli occhi l’autista del 118, che è stato trasportato prima all’Oftalmico, dove è stato medicato, e poi, a fine turno, al Sant’Eugenio, per un ulteriore controllo. “A nome dell’amministrazione regionale esprimo ferma condanna per l’aggressione subita ...