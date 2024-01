Roma | la carta Cherubini ha sbloccato Huijsen La situazione

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Uno scambio di giovani sta per sbloccare la trattativa per. Lavuole fortemente il centrale bianconero e ha superato la concorrenza...

sabato 9 e domenica 10 dicembre è in programma a Roma un nuovo open Day CIE che prevede l’apertura straordinaria del nuovo punto di rilascio di Via ... (ilcorrieredellacitta)

... capofila del progetto, e un ampio partenariato composto da Lunaria APS, Zaffiria,di, Gay Center, Gay Help Line, Amnesty International, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia ...Gli uomini di Thiago Motta, però, non perdono due gare consecutive da gennaio 2023, quando hanno dovuto affrontare un vero e proprio tour de force contro Atalanta e: una gara che, sulla, ...Per i nerazzurri «1» blindato a San Siro, bianconeri a 1,40 sulla Salernitana. All'Olimpico la vittoria giallorossa vale 2,37 ...La mostra Pietro Capone. Frammenti”, a cura di Paolo Serafini, visitabile fino al 20 gennaio 2024 nei Musei di San Salvatore in Lauro a Roma.