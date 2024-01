Roma | infortunio per Renato Sanches | trauma distorsivo alla caviglia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Continuano i problemi fisici di. Durante l’allenamento di ieri, il calciatore portoghese ha riportato unsinistra. Si tratta del quarto stop per il centrocampista della. In totale, il portoghese ha saltato 14 match su 24 finora disputati dai giallorossi, collezionando solamente 227? in tutte le competizioni.non sarà dunque a disposizione per il match contro l’Atalanta di domenica all’Olimpico. SportFace.

