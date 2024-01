Roma | controlli dei carabinieri nella Metro C | due arresti e quattro denunce

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Idelle Forze dell’Ordine si concentrano anche sui mezzi pubblici della Capitale. Non solo sulla linea dellaA, normalmente presa d’assalto da borseggiatori, ma anche lungo le fermate dellaC. Il bilancio è di due persone arrestate edenunciate. Idella Compagnia diCasilina hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Alessandrino e Torre Maura,periferia est di. Ihanno posto particolare attenzione alle fermate dellaC Alessandrino, Torre Spaccata e Torre Maura, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree periferiche.dei ...

proseguono i controlli dei carabinieri a Roma che in questa occasione hanno interessato i quartieri di Don Bosco, Cinecittà est e Appio Claudio, ... (ilcorrieredellacitta)

Soldi nascosti in valigia ma anche tra le coperte. Sono fantasiosi i metodi utilizzati per evitare di denunciare contanti alla frontiera, purtroppo ... ()

Proseguono anche in questi giorni che precedono la fine dell’anno, i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma a tutela dei tanti ... (ilcorrieredellacitta)

- La Polizia Stradale tira le somme delle attività svolte nel 2023. Nell'anno appena trascorso ... Idel trasporto professionale Sono proseguiti inel settore del trasporto ...L'uomo, della provincia di, era in stato confusionale ed è stato accompagnato perpresso il pronto soccorso di Alatri. A. T.DEK:[7645586] VALENTINO AUTOMOBILI ROMA S.r.l 110 CONTROLLI CERTIFICATI - GARANZIA UFFICIALE VOLKSWAGEN Propone VW T-ROC 1.0 TSI Business BlueMotion Technology con immatricolazione 02/21. La vettura ...Stando a quanto afferma Sky Sport, Dean Huijsen sta raggiungendo Roma per sostenere le visite mediche. I controlli clinici dovrebbero già avvenire in giornata.