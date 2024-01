Roma-Atalanta | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il big match con vista sull’Europa trachiude il programma della 19ª Giornata di Serie A. Tre punti importanti in palio fra due squadre separate da un solo punto in classifica. Il classico scontro diretto nel quale una vittoria ‘vale doppio’. Vediamo i dettagli del match.(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Squalificati: nessuno Indisponibili: Abraham, Aouar, Kumbulla, Smalling, Ndicka(3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini Squalificati: nessuno Indisponibili: Adopo, El Bilal, Hateboer, Lookman, ...

...giorni (lamanterrà comunque il 50% sulla futura rivendita). Nel tardo pomeriggio Huijsen completerà le visite mediche e domani sarà in campo per il suo primo allenamento in vista dell', ...- In questa edizione: - La Juve schianta la Salernitana, fenomeno Yildiz - Inter per il titolo di inverno,piatto forte - Arnaldi out con Safiullin, ma sarà numero 41 del mondo - Incredibile Jokic all'ultimo secondo, battuti i Warriors - Pistorius uscito di prigione, ottenuta la libertà ...Ultima gara della giornata. La Roma ospita l’Atalanta dopo le fatiche di Coppa Italia e le news dirigenziali che confermano l’addio a Tiago Pinto già nel mese di febbraio. I bergamaschi sono in forma: ...Dean Huijsen è approdato a Fiumicino. L'ormai ex difensore della Juventus è pronto a firmare con la Roma: nelle prossime ore le visite mediche e poi l'ufficializzazione ...