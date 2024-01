Roma-Atalanta domenica 07 gennaio 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Trac’è un punto di distanza, 29 a 28 a favore dei bergamaschi, e c’è soprattutto uno scontro diretto all’Olimpico tra due squadre che da questa partita hanno quasi l’obbligo di estrarre tre punti per impedire che il quarto posto al momento in possesso della Fiorentina si allontani troppo. L’ultima giornata del InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le Formazioni ufficiali di Roma e Atalanta, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Rotazioni di fatto obbligate per ... (sportface)

Alle 20.45 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra Roma e Atalanta. Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI Alle 20.45 andrà in ... (calcionews24)

All.: AllegriCLASSIFICA SERIE A:Inter 48 punti; Juventus* 43; Milan 39; Fiorentina 33; Bologna 32; Lazio 30;* 29;* e Napoli 28; Torino 27; Monza 25; Genoa e Lecce 21; Sassuolo e ......Verona 2 - 1 Frosinone - Monza 2 - 3 Lecce - Cagliari 1 - 1 Sassuolo - Fiorentina 1 - 0 Empoli - Milan 0 - 3 Torino - Napoli 3 - 0 Udinese - Lazio 1 - 2 Salernitana - Juventus ore 18...La 19ª giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata di chiude questa sera con la sfida dell'Olimpico tra la Roma e l'Atalanta. Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del ...Si è chiuso il sondaggio che vi permette di votare la vostra squadra ideale per l’ultimo impegno dell’ Atalanta, in questo caso la gara di questa sera contro la Roma. In attacco la spunta la coppia ...