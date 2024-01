Roma | 20enne rapita e violentata nel giorno di Natale

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pubblicato il 5 Gennaio, 2024, trascinata con forza in auto e picchiata ildi. Una ragazza di 20 anni è stata costretta a subire rapporti sessuali, dopo essere stata presa a pugni e schiaffi in testa, tanto da riportare una prognosi medica di 20 giorni, da un ragazzo di 29 anni, che aveva conosciuto a giugno in un locale a Ponte Milvio a. Tutto è cominciato il pomeriggio del 25 dicembre quando il 29enne italiano, E. R. le sue iniziali, l’ha convinta a incontrarlo per regalarle un panettone. Ma quando la ragazza, anche lei italiana, l’ha incontrato, lui l’ha trascinata per i capelli e fatta salire a forza in macchina colpendola come una furia, e l’ha portata prima in due parcheggi isolati, dove il ragazzo ha consumato più volte la cocaina, e poi l’ha condotta in una villa nella ...