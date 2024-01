Rocca | Ferma condanna per l’aggressione agli operatori del 118

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ieri sera l’equipaggio di un’ambulanza è stato assalito nel campo nomadi di via Candoni, a Roma. Intervenuti rapidamente sul posto per una chiamata, glisanitari sono stati aggrediti con dei bastoni. Per fortuna hanno fatto in tempo a chiudersi all’interno del mezzo. L’ambulanza, però, è stata vandalizzata e i vetri sono andati in frantumi a seguito dei colpi. Alcune schegge hanno feritoocchi l’autista del 118, che è stato trasportato prima all’Oftalmico, dove è stato medicato, e poi, a fine turno, al Sant’Eugenio, per un ulteriore controllo. “A nome dell’amministrazione regionale esprimopersubita dall’equipaggio del 118, al quale va tutta la nostra solidarietà e la profonda gratitudine per l’impegno profuso quotidianamente nei confronti di chi ...