Robin Williams entrò in un sexy shop vestito da Mrs Doubtfire | il suo racconto

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Era il 1993 quando Chris Columbus dirigeva Mrs.– Mammo per sempre, incoronandocome uno degli attori più eclettici e trasformisti del panorama internazionale. Non tutti sanno, però, che lo stessoindossò il costume di Euphegeniaper entrare in undi Los Angeles con l’intenzione di acquistare un vibratore. A rivelarlo è stato proprionel 2013 durante un botta e risposta con i fan su Reddit. D’altronde l’attore era solito girare per le strade di San Francisco truccato e con il costume di scena per capire se era in grado di essere credibile o meno. Di fatto non è mai stato riconosciuto, con una sola eccezione. “Una volta, truccato come Mrs., ...