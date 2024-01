RISULTATI | TJPW Tokyo Joshi Pro ’24 04 01 2024

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Idello Show andato in scena Giovedì aPro ’24Giovedì 4 Gennaio –(Japan) Six Man Tag Team MatchToyo Mates (Mahiro Kiryu & Yuki Kamifuku) & Toga battono Juria Nagano, Kaya Toribami & Moka Miyamoto (9:34)Pom Harajuku, Raku & Ram Kaicho battono Haru Kazashiro, HIMAWARI & Runa Okubo (6:43) Mizuki batte Nao Kakuta (8:48) New Year! Make Your Dreams Come True! Daruma MatchShoko Nakajima batte Hyper Misao (14:07) Riho batte Shino Suzuki (5:33) Aja Kong batte Wakana Uehara (6:57) Rina Yamashita batte Maki Ito (16:43) International Princess Title MatchYuki Arai batte Max The Impaler (c) (10:19) e diventa Nuova Campionessa!!! Princess Tag Team Title Three Way Match (Decision Match)Ryo Mizunami & ...