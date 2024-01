RISULTATI | ROH TV 04 01 2024

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Honor Club ha trasmesso ieri sera, 4 gennaio, un nuovo episodio di ROH TV in diretta dal Frost Bank Center di San Antonio, Texas. Lo show di questa settimana ha presentato eventi di spicco, incluso un match per il Titolo Mondiale Televisivo ROH tra Kyle Fletcher e Willie Mack.ROH TV 4/01/23 Griff Garrison (con Cole Karter) ha sconfitto Serpentico (con Angelico). Lance Archer ha sconfitto JP Harlow. Dalton Castle (con Brandon e Brent Tate) ha sconfitto Peter Avalon. The Men of the Year (Ethan Page e Scorpio Sky) sono stati intervistati da Lexy Nair. Sky ha espresso il suo supporto a Page, ricordando come quest’ultimo fosse stato al suo fianco durante la caccia al titolo TNT. Page ha dichiarato di sentirsi totalmente motivato e di essere al top della condizione, pronto ad affrontare qualsiasi sfida. Queen Aminata ha sconfitto Maya ...