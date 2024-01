Risponderemo al nemico | Nasrallah | la minaccia del leader di Hezbollah

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il rischio escalation nella guerra tra Israele e Hamas è sempre più concreto. Lo si evince dalle parole deldiHassan. "La guerra di Israele contro il Libano sarebbe una cattiva scelta", ha detto durante un intervento in tv, riferendosi all'attacco contro un ufficio di Hamas nel sud della capitale libanese in cui è rimasto ucciso il numero due del gruppo terroristico. "Non rimarremo in silenzio eal", hato. Che poi ha aggiunto: "Sarebbe più pericoloso rimanere in silenzio che affrontare le ripercussioni di una nostra risposta. Sarà il terreno di battaglia a parlare. E il terreno di battaglia non può aspettare". Il segretario diha poi accusato Tel Aviv di mentire sulle reali ...