“Rischiano una penalizzazione!” | Serie A | trema il club dopo la segnalazione

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ildilafatta: potrebbe addirittura rischiare una penalizzazione a campionato in corso. Svelato il motivo! Il Genoaun’inizio stagione non dei migliori adesso sembra aver trovato il suo equilibrio inA. Non a caso nelle ultime tre partite ha fermato sia la Juventus che l’Inter al Luigi Ferraris grazie al pareggio di 1-1. Adesso la prossima gara dei rossoblù sarà questa sera in trasferta a Bologna, il match aprirà la diciannovesima giornata di campionato, fischio d’inizio alle 20:45. Nonostante quest’ultimo periodo dai risultati soddisfacenti arriva una brutta notizia, infatti il Genoa potrebbe rischiare una penalizzazione in classifica a causa di alcune anomalie legate ai pagamenti delle ritenute Irpef. Si tratta di un ...