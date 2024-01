Riassunto | Omega Funds annuncia la promozione di Francesco Draetta ad amministratore delegato

Leggi su seriea24

(Di venerdì 5 gennaio 2024) BOSTON–(BUSINESS WIRE)–ha guidato o co-guidato molti degli investimenti di, compresi Arcutis Biotherapeutics (IPO), Amunix Pharmaceuticals (rilevata da Sanofi), Chord Therapeutics (rilevata da Merck KGaA) e Lexeo Therapeutics (IPO), ed è stato coinvolto nell’investimento della Società Gossamer Bio (IPO), oltre che in diverse transazioni secondarie dirette non divulgate.attualmente fa parte del CdA di Beta Bionics, di NRG Therapeutics e di una delle creazioni aziendali stealth di, nelle quali ha anche ricoperto l’incarico di CEO fondatore ed è osservatore del CdA di ARTBIO. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua ...