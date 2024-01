Resta un giorno interno nell’oceano | si salva grazie al suo orologio | la storia di un pescatore in Nuova Zelanda

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ha trascorso quasi 24 ore. Un uomo è stato tratto in salvo al largo delle coste della. I tre pescatori, che hanno effettuato iltaggio, lo hanno raggiuntoal riflesso dell’, che il naufrago ha utilizzato per chiedere aiuto. L’uomo è caduto in mare dalla sua barca, martedì scorso, durante una battuta di pesca in solitaria, scrive la Bbc. Stando alle prime informazioni degli agenti, avrebbe tentato di nuotare fino alle Isole Alderman, a circa 55 chilometri dal luogo dell’incidente, ma le forti correnti hanno arto la sua impresa. Troppo stanco «per continuare a nuotare», spiegano le forze dell’ordine neozelandesi, avrebbe deciso di trascorrere la notte «nelle acque fredde dell’Oceano». Una volta raggiunta la terraferma ...