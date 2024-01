Repubblica | scoppia la rissa | La nave affonda

Per carità, le parole di Carlo De Benedetti, che per una vita si è mosso come uno sparviero nell'imprenditoria e nella finanza italiana, vanno ... (liberoquotidiano)

La difesa dell'identità di(ciò che sembra importare solo a noi giornaliste e a noi giornalisti che amiamo questo quotidiano e il lavoro che facciamo) ci ha impegnato in un anno che ha ...Alla fine Giorgia. "Regà, sto a morì". Due minuti e si alza. "Non resisto, devo andare al ...rafforzi la stabilità degli esecutivi senza ridurre le prerogative del presidente della". ...(Adnkronos) – Una semplice analisi della saliva per capire in anticipo eventuali problemi a cui va incontro un atleta e prevenirli. Una rivoluzione per la medicina sportiva e la prevenzione dei distur ...Scoppia di nuovo un caso doping in Spagna. Diciotto anni dopo l’Operacion Pureto, uno dei casi più clamorosi legati al doping nel mondo… Leggi ...