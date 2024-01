Renzi su conferenza stampa Meloni | “Mai sentite così tante bugie tutte insieme”

Anche Matteorisponde per le rime, dicendo di "non aver sentito così tante bugie tutte ... segretario di Sinistra Italiana, attacca il governo dal lato giacobino, e vede nellastampa l'...Unastampa fiume . La più lunga di sempre, cronometro alla mano. Tre ore e due minuti di ... Mentre, oggi leader di Italia Viva, un pezzo di quello che appena un anno fa doveva essere il ...ROMA - Dopo le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni ieri in conferenza stampa non fanno sconti nemmeno i centristi, nelle loro varie ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...