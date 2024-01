Regionali | su Affari l' altolà della Lega a Fratelli d' Italia Riconfermare gli uscenti | in Sardegna rimane Solinas

...] Attualità Politica Partito il negoziato per l'autonomia differenziata della regione Posted on 31 Ottobre 2019 31 Ottobre 2019 Author Redazione Incontro tra il ministro per gli...Il ministro per gliRoberto Calderoli sottolinea: 'Bene ha fatto il presidente Meloni a rimarcare che l'autonomia non toglie niente a nessuno'. E il vicepremier Antonio Tajani: 'Sono ...8,00 - L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell sarà in Libano dal 5 al 7 gennaio per discutere la situazione al confine tra Israele e il Libano ...ROVIGO - Giù i prezzi, arriva una boccata d’ossigeno per gli affari del settore commercio. Iniziano oggi le vendite di fine stagione invernale 2024, i cosiddetti ...