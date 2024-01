Regionali 2024 | prime frizioni la Lega blocca Fdi | si portano gli uscenti

Leggi su notizie

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Mancano ancora molti mesi alle elezioni delle regioni, ma le parole di Meloni hanno attivato Crippa del Carrocciopiccole discussioni sui candidati alle Regioni. Era nell’aria, era prevedibile, soprattutto dopo le parole in conferenza stampa di Giorgia Meloni che aveva avanzato la candidatura di Paolo Truzzo, sindaco di Cagliari e di Fratelli d’Italia, come candidato alla Presidenza della Sardegna. Una cosa che ha fatto sobbalzare lache da mesi non fa che portava avanti l’attuale governatore della Sardegna, ovvero Solinas. E avvisa Andrea Crippa, il vice-segretario dellache ad affaritaliani.it spiega il suo punto di vista: “Noi facciamo tesoro delle parole di ieri di Giorgia Meloni nella sua ottima conferenza stampa. Il Centrodestra è un valore e l’unico modo per vincere è riconfermare i candidati che hanno governato ...